Elon Musk i Twitter: jak zrozumieć, o co tu chodzi

Jak to się stało” to tytuł serii podkastów, które portal Axios poświęcił zakupowi najbardziej rozdyskutowanej sieci społecznościowej przez najbogatszego człowieka świata. I nic dziwnego, że tytuł jest właśnie taki – wielu próbuje zrozumieć, o co tu chodzi. Pracownicy Twittera zastanawiają się, czy będą mieli pracę – w rozmowie z inwestorami Musk miał mówić, że zwolni nawet trzy czwarte załogi (Twitter zatrudnia ok. 7,5 tysiąca osób), a z wewnętrznych dokumentów ujawnionych przed tygodnikiem wynikało, że firma szykuje się do wyrzucenia połowy pracowników (niektórzy dowiadują się o zwolnieniu stąd, że nagle tracą dostęp do firmowej poczty).

Użytkownicy (a także media i politycy) zastanawiają się, co to będzie oznaczać dla wolności słowa – jedni rezygnują z Twittera, obawiając się wzrostu skrajnie prawicowej retoryki (i powrotu Donalda Trumpa, zbanowanego po ataku na Kapitol), inni dostrzegają w tym szansę na szerzenie rzekomo cenzurowanych poglądów. Musk kluczy: reklamodawcom (niektórzy już zawiesili swoje kampanie na Twitterze) mówi, że zmiana nie oznacza wolnej amerykanki w akceptacji treści, jednocześnie określa się mianem wolnościowca, który usunie cenzurę z Twittera. Zapowiedział też stworzenie „rady mędrców”, kopiując pomysł Marka Zuckeberga, która ma osądzać najbardziej sporne kwestie niezależnie. W Facebooku się nie udało – rada, debatując nad przywróceniem Trumpa, uradziła, że gorący kartofel jest wyłączną odpowiedzialnością właścicieli Facebooka.

Inwestorzy zastanawiają się, czy Musk ma plan na stworzenie z Twittera rentownej firmy (niemal przez cały czas swojego istnienia portal przynosił straty), ten zapowiada postawienie na model subskrypcyjny – płatne funkcjonalności dla użytkowników premium, ale zależy mu także na zaufaniu reklamodawców (teraz 90 proc. przychodu Twittera pochodzi z reklam). Panuje natomiast konsensus co do jednego: Musk, kupując platformę za 44 mld dolarów, przepłacił i nie widać na horyzoncie niczego, co wskazywałoby na to, że inwestycja się zwróci.

Pewnego dnia bowiem Elon Musk – słynący z publikacji nieprzemyślanych tweetów, za które płacił już kary urzędom czy oskarżanym przez siebie, np. o pedofilię, ludziom – bardzo aktywny twitterowicz, napisał dla wywołania efektu, że go kupi za cenę wyższą od rynkowej, a potem za wszelką cenę próbował się z tej decyzji wycofać. Kiedy jednak zbliżała się rozprawa sądowa, jaką Twitter założył Muskowi za nieuzasadnione wycofanie się z umowy, a w mediach ujawniano coraz więcej informacji sugerujących małe szanse Muska na wygraną, ten na kilka dni przed pierwszą rozprawą kupił Twitter na pierwotnych warunkach – i teraz zastanawia się, co dalej?

Kilka lat temu Disney zastanawiał się nad kupnem Twittera. Zapytany o to, dlaczego tego nie zrobił, Bob Iger, prezes korporacji, powiedział: „Uznałem, że to przyniesie więcej bólu głowy i kłopotów niż zysków”. Czy Musk przed publikacją swojego tweeta znał tę wypowiedź?

