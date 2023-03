Eksmisja w historycznej Ławrze Kijowskiej

„Myślę o prawosławnych zakonnicach z Ławry Kijowskiej: proszę walczące strony o poszanowanie miejsc kultu religijnego. Konsekrowane zakonnice, ludzie poświęceni modlitwie – niezależnie od wyznania – wspierają lud Boży” – powiedział Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej. Była to odpowiedź na apel patriarchy moskiewskiego Cyryla, wystosowany 11 marca do papieża, sekretarza generalnego ONZ António Guterresa i do wspólnoty międzynarodowej – o niedopuszczenie do eksmisji mnichów z Ławry Peczerskiej w Kijowie. Władze ukraińskie zadecydowały, że do 29 marca prawosławni zakonnicy podlegli Patriarchatowi Moskiewskiemu muszą opuścić zabytkowy kompleks cerkiewny – jedno z najważniejszych miejsc kultu prawosławia.

W listopadzie 2022 r. przeprowadzono rewizję na terenie Ławry. Przejęto m.in. duże sumy pieniędzy, dokumenty rosyjskie i literaturę propagandową w duchu wielkorosyjskim...