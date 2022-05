Dzieci. Felieton Doroty Masłowskiej

Wojna!” – krzyknął chłopiec głosem małej antylopki, która, gdy zostaje sama, udaje w lustrze, że jest lwem. Mimochodem – tak jakby krzyknęło mu się, krzyknęło coś nim, a ciało zaimprowizowało do tego jakiś niezborny gest potęgi. To była niebezpieczna, straszna, ekscytująca, fajna wojna, która mu się nagle uwidziała, wszyscy najpierw po równo naparzali się krepą, potem każdy zwyciężył, a na koniec razem szli do McDonaldsa na Happy Meal, dołączone były do niego małe roześmiane rakiety i mini-bomby. Ogarnęła mnie dziwność: wojna prawdziwa, upiorny konkret martwych i okaleczonych ciał, bombardowań, okopów, tobołów ciągniętych przez uchodźców, odbijająca się w umysłach dzieci. Ich iPhone’y pełne najkoszmarniejszych, niecenzurowanych przez nikogo obrazów wolnego dostępu, a jednocześnie idea wojny zaszczepiana w nich od maleńkości: czekające na nich pod choinką plastikowe karabiny (zabawka...