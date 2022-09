Dwie trzecie wyborców PiS wierzy w opowieści Antoniego Macierewicza

W zasadzie wszystko już wiedzieliśmy – zwłaszcza ci co bardziej regularnie zapoznający się z fantazyjnymi i zmieniającymi się nieustannie teoriami płynącymi z tzw. podkomisji smoleńskiej. Wiedzieć, a zobaczyć czarno na białym, jak w reportażu wyemitowanym przez TVN24, to jednak dwie różne rzeczy. Piotr Świerczek pokazał nieznane dotąd materiały, z których wynika, że Antoni Macierewicz ukrywał niewygodne dla siebie ekspertyzy, np. zrobioną w USA symulację potwierdzającą, że skrzydło prezydenckiego tupolewa faktycznie zostało urwane przez brzozę.

I co, że wiedzieliśmy? Ano nic. Niemal dwie trzecie badanych w sondażu Wirtualnej Polski uważa, że Macierewicz oszukuje opinię publiczną, ale jeśli przeanalizować odpowiedzi wyłącznie wyborców PiS, to ponad dwie trzecie tej grupy wierzy w jego opowieści. O tym, czym we współczesnej polityce jest kategoria postprawdy, napisano już niejedną książkę, odwołując się głównie do przykładu Ameryki i Trumpa. Macierewicz napisał jej polski rozdział.