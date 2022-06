Dwanaście szczepów. Co mogą nam wyjaśnić bakterii E. coli

75 tys. pokoleń temu nasi przodkowie mieli mózgi mniejsze o ­30-40 proc. od naszych, większe zęby, osadzone w bardziej masywnych szczękach, mniejsze czoła i cofnięty podbródek. Czasem polowali, częściej żywili się padliną. Nic nie wiemy o tym, by grzebali zmarłych. Część z nich dopiero co opuściła Afrykę i dotarła na Bliski Wschód.

Z punktu widzenia biologicznej ewolucji człowieka 75 tys. pokoleń – z grubsza 1,5 mln lat – to całkiem sporo, zwłaszcza że zmieniał się klimat, a człowiek zasiedlał nowe środowiska. W przypadku pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) 75 tys. pokoleń to zaledwie 34 lata. Ale w takim czasie ta bakteria również może się zmienić, nawet jeśli zapewni się jej idealnie stabilne środowisko. Jak bardzo poważne mogą być te zmiany? To pytanie stawiał sobie Richard Lenski, gdy w 1988 r. rozpoczynał na Uniwersytecie Stanu Michigan projekt znany dziś jako...