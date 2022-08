Dla szczurów jesteśmy całym światem. Czemu tak się ich boimy?

Podobno zanim uda się na obchód okolicy, szczur z Nowolipek najpierw wchodzi na przeźroczystą bryłę – Upamiętnienie Archiwum Ringelbluma. Wyłazi spod rabaty, drepcze przez chodnik, a potem maszeruje po kamiennych tablicach odsłoniętego rok temu pomnika podziemnego archiwum warszawskiego getta. Potem zawraca, by zająć się swoimi szczurzymi sprawami. Takie dostajemy wskazówki od jednej z mieszkanek kamienicy. Do tego kilka paluszków wymoczonych w maśle orzechowym, na czas transportu zawiniętych w aluminium. To będzie nasza przynęta.

Przez kolejny kwadrans sumiennie studiujemy podwórko: roślinność, architekturę, możliwe ścieżki migracyjne. Przyglądamy się okienkom piwnicznym i trawnikom, szukając w nich dziur. Rozchylamy żywopłot, wsadzamy głowy między gałęzie. W końcu dochodzimy do wniosku, że zamiast czekać na szczura z Nowolipek, pójdziemy poszukać innych. Jest lato, niedziela...