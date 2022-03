Lepiej mieć córki niż wnuki

Tim Clutton-Brock, ekolog behawioralny: Surykatki nie potrafią rozmnażać się bez pomocników. Samice podległe muszą czekać z rozrodem na to, aż umrze samica dominująca. Czyli jest matka i cała masa córek, które trzymają kciuki za to, by coś zeżarło ich mamę.