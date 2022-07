Davos szpiegów (i nie tylko)

W cieniu Gór Skalistych, w amerykańskim Aspen, zakończyła się coroczna konferencja bezpieczeństwa. O ile w podobnym wydarzeniu organizowanym w Monachium biorą udział polityczni liderzy, o tyle Aspen to domena „wykonawców polityki”: wojskowych i najważniejszych urzędników. W tym roku mówili głównie o wojnie w Ukrainie.

Zapytany wprost, kto ją wygrywa, szef brytyjskiego wywiadu zagranicznego (MI6) Richard Moore ocenił, że Rosja nie osiągnęła żadnego ze strategicznych celów: odsunięcia od władzy Wołodymyra Zełenskiego, zdobycia Kijowa i osłabienia jedności NATO. Jego zdaniem wydalenie z Europy ok. 400 rosyjskich szpiegów działających pod osłoną dyplomacji zmniejszyło możliwości wywiadowcze Kremla aż o połowę; zatrzymanie zaś przez polskie służby domniemanego rosyjskiego szpiega udającego hiszpańskiego dziennikarza pokazuje, że Moskwa ma kłopot z utrzymaniem siatki tzw. nielegałów (czyli agentów „uśpionych”, zakonspirowanych w zachodnich społeczeństwach). Zbliża się dobry moment dla ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju, a wojna „jest do wygrania” dla Ukrainy – oświadczył szef MI6. Na tym jednak skończył się jego optymizm; Moore przyznał też, że zachodnie wywiady nie mają żadnych informacji na temat choroby Putina, a zimowy kryzys energetyczny w Europie może zachwiać proukraińskimi nastrojami.

Z kolei Lisa Monaco, zastępczyni prokuratora generalnego USA, mówiła w Aspen o działalności REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) – międzynarodowej grupy prokuratorsko-policyjnej, której celem jest zajmowanie majątku kremlowskich oligarchów. Na jednym z jachtów znaleziono niedawno jedno z tzw. jaj Fabergé (warte miliony dolarów, wykonane ze złota na zamówienie cara Aleksandra III). Monaco ujawniła, że zaapelowała do Kongresu, by zajęte rosyjskie środki kierować bezpośrednio na wsparcie dla ukraińskiej armii. ©℗