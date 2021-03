Dajcie nam się rozwijać

Niemal całe życie towarzyskie przeniosło się przez ostatni rok do sieci, dlatego zanim zacząłem dzwonić po znajomych z dawnych lat, napisałem kilka postów na lokalnych grupach w internecie. By przyciągnąć uwagę, dołączyłem mem z napisem: „Radom odwołał loty, zanim to było modne”. Zebrałem kilka lajków i parę komentarzy, w tym jeden dość przykry. „Tu diabeł splunął i powiedział dobranoc”.

Ale gdy kilka dni później rozmawiałem o lotnisku w Radomiu z Radosławem Foglem – kiedyś po prostu Radkiem, moim kolegą z liceum, dziś ważnym młodym politykiem w PiS – zareagowałem na jego słowa tak samo, jak autor komentarza, który mnie zabolał.

Kto się z nas śmieje?

– Jeżeli miasto zadba o to, by zatrzymać przesiadających się pasażerów na noc…

– Radek – przerwałem mu, śmiejąc się – kiedy ostatnio byłeś w Radomiu nocą na mieście?

Moje miasto kojarzy się z „chytrą...