W Topoli cudu nie było. Za czerwony kolor hostii odpowiadały grzyby

WIARA I NAUKA „Wydarzenie w parafii Topola nie miało charakteru nadprzyrodzonego” – oświadczyła kielecka kuria. Co się wydarzyło w niewielkiej wiosce znajdującej się w powiecie Kazimierza Wielka na Kielecczyźnie?

27 listopada 2022 r. na posadzce kościoła parafialnego znaleziono komunikant. Zgodnie z zasadami postępowania w takich sytuacjach umieszczono go w specjalnym naczyńku z wodą (tzw. vasculum), aby mógł się rozpuścić. Tymczasem przybrał on barwę ciemnoczerwoną. Wieść o tym szybko rozniosła się po okolicy. Miejscowe media zaczęły mówić o cudzie eucharystycznym. Biskup kielecki Jan Piotrowski 6 grudnia 2022 r. powołał komisję do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego. Vasculum z komunikantem trafiło do kaplicy domu biskupiego. Ostatecznie zdecydowano, że próbka komunikantu i wody zostanie przebadana w Ośrodku Badań Muzealiów, Relikwii i Zdarzeń Eucharystycznych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (trafiła tam 17 marca 2023 r.).

W oświadczeniu podpisanym przez wikariusza generalnego kurii kieleckiej bp. Andrzeja Kaletę czytamy: „Zespół specjalistów jednomyślnie stwierdził, że na podstawie uzyskanych danych można wyjaśnić naturalny, tłumaczony mechanizmami przyrodniczymi charakter pochodzenia dostarczonej do badania czerwonej zmiany barwnej. Wobec tego należy stwierdzić, że wydarzenie w parafii Topola nie miało charakteru nadprzyrodzonego”.

Często na pieczywie rozmnaża się bakteria Serratia marcescens, która wytwarza czerwony barwnik: prodigiozynę. „Tygodnik” zapytał kanclerza kurii kieleckiej ks. Marcina Jastrzębia o szczegóły ekspertyzy. Tym razem za zabarwienie próbki odpowiedzialne były „głównie trzy gatunki czerwonych grzybów” – odpowiedział kanclerz. Ponadto stwierdzono, że żadna z widocznych pod mikroskopem świetlnym struktur nie pochodzi z ciała ludzkiego. Podobnie w badaniach DNA nie stwierdzono obecności ani ludzkiej hemoglobiny, ani ludzkiego DNA. „Badanie przeprowadził zespół specjalistów złożony z pięciu naukowców, w tym jednej osoby duchownej (cztery osoby z tytułem profesora i jedna z tytułem doktora habilitowanego)”. Podobny zespół badał – jak zaznaczył kanclerz – cud eucharystyczny w Legnicy.

Interdyscyplinarny Ośrodek Badań Muzealiów, Relikwii i Zdarzeń Eucharystycznych powstał przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w 2019 r. Jego głównym celem jest rozwijanie dialogu między naukami przyrodniczymi i ścisłymi a teologią.