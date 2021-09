Cudownej broni nie będzie

Całe lato premier spędził w limuzynie. Niczym wczesnośredniowieczny rex ambulans – monarcha podróżujący – przemierzał Polskę wzdłuż i wszerz, z dobrą nowiną o Polskim Ładzie. Ot, dziesięć przykładowych dni. 10 sierpnia, w Warszawie, zachwalał ofertę rządu dla rodzin. Dwa dni później gościł w powiecie ostródzkim, by tam – na tle wypożyczonych kombajnów i traktorów – przedstawić Polski Ład dla Wsi. Zaraz potem w Opolskiem prawił o „korzystnych zmianach podatkowych”. 17 sierpnia – Żabia Wola, 18 sierpnia – Małopolska i Dolny Śląsk, 19 sierpnia – Bydgoszcz, Kruszwica i Zakrzewo. Wszędzie Polski Ład odmieniany przez wszystkie przypadki, wszak prezes Kaczyński wezwał na początku lipca do natychmiastowej obrony partyjnego programu przed „wielką kampanią dezinformacyjną” i zażądał, by „odwiedzić wszystkie powiaty, objąć wszystkie gminy”. Politycy PiS-u z ulotkami w rękach karnie...