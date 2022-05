Adam Glapiński: stale nadaje, ale niczego nie odbiera

Biuro Prasowe NBP zareagowało niemal natychmiast. „Dziękujemy Parlamentarzystom za głosowanie za Polską!” – napisali podwładni Adama Glapińskiego na Twitterze tuż po jego wyborze na drugą kadencję prezesa banku centralnego – tym samym stawiając pomiędzy swoim szefem a Polską znak równości.

Glapiński o powtórny wybór bił się długo, wszak już pod koniec stycznia prezydent zawnioskował do Sejmu o jego powołanie. Od tego czasu PiS usiłował uciułać większość, jednak opornie to szło, a głosowanie kilkukrotnie odraczano. Ostatecznie doszło do wymiany barterowej między Solidarną Polską a PiS-em: dwadzieścia szabel Zbigniewa Ziobry pozyskano w zamian za wybór zaprzyjaźnionych z nim sędziów do neo-KRS. Zielony guzik nacisnęli także pisowscy satelici – Mejza, Ajchler i Girzyński oraz trzech z czterech posłów koła Kukiz’15. Dzień wcześniej Paweł Kukiz nie wykluczył swojego startu w 2023 r...