Co wpada w sieci

Niewielkie rudo-żółte papierowe opakowanie z narysowanym nań konikiem morskim. W środku plastikowa buteleczka z setką zielonych pastylek, wykonanych głównie z ekstraktu z żeń-szenia, kilku egzotycznych ziół i sproszkowanych pławikoników – popularnie nazywanych konikami morskimi. Taka mieszanka ma według producenta poprawiać potencję, wzmacniać organizm i chronić drogi moczowe.

W ukraińskich aptekach jedno opakowanie tego suplementu diety kosztuje ok. 60 zł, na nielegalnych aukcjach w Polsce – dwa-trzy razy tyle. Jeszcze 10 lat temu podobny specyfik dostępny był także w polskich sklepach – i był bardzo popularny. Jak szacowała organizacja World Wide Fund for Nature, między 2005 a 2009 r. do naszego kraju sprowadzono w sumie 27 ton sproszkowanych koników morskich. To ok. 4 milionów martwych zwierząt.

Ekstrakt z pijawki

Od kiedy w 2011 r. produkt został w naszym...