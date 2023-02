Paleoantropolog: Homo Erectus wyszedł z Afryki z małym mózgiem

GIORGI BIDZINASZWILI, paleoantropolog: Kości Homo erectus znalezione w Dmanisi i Orozmani należą do pierwszych ludzi, którzy wyszli z Afryki do Eurazji ok. 1,8 mln lat temu. Być może była wcześniejsza migracja, ale nie ma na nią mocnych dowodów.