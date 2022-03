Boska gonitwa. Gdzie sięgają rytualne korzenie sportu

Gry polegające na kopaniu lub rzucaniu piłki znane były wielu dawnym kulturom, by wspomnieć chociażby o greckiej grze episkyros czy rzymskim harpastum, uznawanym za poprzednika dzisiejszej gry w rugby. Grano także w Mezoameryce, i to właśnie tam niewinne dziś dla nas odbijanie piłki miało najbardziej krwawy, rytualny przebieg. Ulama czy też pelota (znana także pod aztecką nazwą ullamaliztli) to jedno z najbardziej fascynujących i jednocześnie niezrozumiałych dla Europejczyków zjawisk kulturowych znanych ludzkości. Bo choć dzisiaj gra w piłkę to najpopularniejszy sport na świecie, to nikt przecież grając w nią nie walczy zaciekle o życie.

Aztecka gra w piłkę

Dla dawnych społeczności mity były czymś absolutnie kluczowym. Pełniły ważne funkcje poznawcze i światopoglądowe, wyjaśniając to, czego nasi przodkowie nie potrafili...