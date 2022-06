Biskupi znów będą bezkarni?

Chodzi o słynne motu proprio „Vos estis lux mundi” (VELM), które tak dobrze sprawdziło się w Polsce. Nie wiadomo, czy to potrzebne prawo nadal obowiązuje.

– Skoro przepisy nie zostały wyraźnie odwołane, to obowiązują – uspokaja ks. Piotr Majer. Ekspert prawny Episkopatu powołuje się na kanon 20. Kodeksu prawa kanonicznego, który głosi: „Późniejsza ustawa uchyla wcześniejszą albo ją zmienia, jeżeli wyraźnie to postanawia”. Do obecnej sytuacji ma zastosowanie zwłaszcza kanon następny, który mówi: „W razie wątpliwości nie domniemywa się, że ustawa poprzednia została odwołana”.

Co więcej, niedawna nowelizacja Księgi VI Kodeksu prawa kanonicznego wprowadza karę za niepowiadomienie o przestępstwie, gdy istnieje taki obowiązek (kan. 1371 § 6). – Jest to pośrednie odwołanie się do VELM – zauważa kanonista. Zdaniem ks. Majera Watykan przygotowuje prawdopodobnie nowelizację tej ustawy, gdyż biskupi byli pytani o sugestie zmian. – Nie byliby o to proszeni, gdyby papież chciał to prawo uchylić – zauważa.

Gdyby jednak Watykan zawczasu i jednoznacznie potwierdził obowiązywanie VELM-u, nie byłoby powodów do niepokoju. ©℗