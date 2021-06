Biskup, czyli Bóg

Przewodniczący ghańskiego episkopatu abp Philip Naameh ma co do tego jasność: to, że ktoś jest gejem lub lesbijką, nie powinno być karane, ale już wszelkie „akty homoseksualne” należy uznać za grzeszne. Dlatego też w wywiadzie dla lokalnej telewizji Joy News arcybiskup przekonuje, że w Ghanie nie ma miejsca na „praktykowanie homoseksualizmu” i potrzeba przepisów, które zdefiniowałyby to zjawisko jako „odchylenie od normy”.

To nie pierwsze takie wystąpienie hierarchy. Dzień wcześniej wezwał do zamknięcia pierwszego w Ghanie ośrodka dla osób LGBT. Komunikat episkopatu oraz nagonka ze strony antygejowskich aktywistów zadziałały – w lutym, zaledwie po trzech tygodniach funkcjonowania, ośrodek skontrolowała i zamknęła policja. Choć minęły ponad cztery miesiące, nagonka na mniejszości seksualne trwa. Episkopat ma w tym niemały udział.

Boski plan

Wszystko zaczęło się...