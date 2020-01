Auto dla Wspólnoty Chleb Życia

To przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – piszą organizatory zbiórki charytatywnej ze Wspólnoty Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej, którzy poprzez Facebook zbierali pieniądze na auto do przewozu osób niepełnosprawnych i innych mieszkańców domu dla osób w kryzysie bezdomności w Jankowicach, otwartego w lipcu 2019 r. Zakładane 30 tys. złotych zebrano w ciągu doby, ale ofiarność darczyńców nie ma końca: zbiórka trwa, do 13 stycznia podarowano już ponad 60 tys. zł. Darowizny można będzie przekazywać do końca stycznia pod adresem powszech.net/zbiorka lub na konto bankowe (numer 73 8004 0002 2001 0000 1270 0001). ©℗