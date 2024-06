15 lat Festiwalu Conrada

Mieliśmy też szczęście gościć Swiatłanę ALEKSJEJEWICZ, która w Krakowie miała swoje pierwsze publiczne wystąpienie po ogłoszeniu werdyktu komisji noblowskiej. Nieco wcześniej, w rozmowie dla „Tygodnika” tak mówiła o swojej prozie:

Słowa nie zawsze potrafią wyrazić to, co przeżyliśmy. Ześlizgują się z rzeczywistości, odklejają się od niej, jakbyśmy mieli do czynienia z dwiema częściami układanki, których nie można do siebie dopasować. Ale język jest wszystkim, co mamy. Jak inaczej mielibyśmy się uporać z naszymi doświadczeniami? Z jednej strony mamy język katastrofy, język, za pomocą którego próbujemy opowiedzieć straszliwe historie. Z drugiej natomiast – katastrofę opowieści, czyli to, co dzieje się z przeżyciami w tekście, który nie potrafi ich unieść, który okazuje się niedoskonałym medium, wadliwym środkiem komunikacji. Każdy pisarz mierzy się z tym problemem.