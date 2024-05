10. edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej

Poznańska Nagroda Literacka w tym roku zostanie przyznana po raz dziesiąty. To literackie święto, którego nie byłoby bez konsekwentnej, codziennej pracy na rzecz literatury. Środowisko pisarskie Poznania, podobnie jak ogólnopolskie życie literackie, jest rozproszone, ma jednak swoje mocne punkty – wydawnictwa, czasopisma, księgarnie, biblioteki, stowarzyszenia, instytucje samorządowe, uczelnie… To z nich nagroda wywodzi swoją lokalną tożsamość i przy nich buduje ogólnopolskie znaczenie. To najważniejszy kapitał, bez którego nie byłoby stać Miasta Poznania i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na fundowanie kulturalnego wyróżnienia. Nagroda jest wyrazem otwarcia stolicy Wielkopolski na ogólnopolskie życie kulturalne, jak również wzmocnieniem tego kapitału – własnego i oryginalnego.

Kapituła Poznańskiej Nagrody Literackiej jest konsekwentna i różnorodna w swoich wyborach. Rozmaitość osób nominowanych i nagradzanych dobrze oddaje jej wyjątkowy charakter. Na literaturę publikowaną w Polsce, na jej jakość składa się przecież wiele aktywności – od pisania poezji, prozy i dramatu, przez tłumaczenie klasyki i nowości, po uprawianie humanistyki mieszczącej się między komentowaniem literatury czy kultury a uprawianiem własnej twórczości.

Nagroda jest wyrazem wdzięczności i hołdem. Nie chodzi o narzucanie czegokolwiek czytelniczkom i czytelnikom. Pisarskie rzemiosło i literackie mistrzostwo polegają przecież między innymi na dostrzeganiu różnorodności świata, wielości sposobów mówienia, wyjątkowości pojedynczego doświadczenia.

Organizatorzy starają się dbać o wyróżnionych w obu kategoriach – współpracujemy z nimi, pamiętamy o nich. Nominacjom do Nagrody Barańczaka towarzyszy zaproszenie na artystyczną rezydencję do Zamku. Jubileusz chcemy świętować między innymi osobnym spotkaniem z nominowanymi i nagrodzonymi, którzy niedawno wydali swoje nowe książki.

Świętujcie z nami, zapraszamy do Poznania!

DODATEK DO „TYGODNIKA POWSZECHNEGO” 20/2024

redakcja: Michał Sowiński

proj. graficzny.: Marek Zalejski

skład: Agnieszka Cynarska-Taran

Partnerami dodatku są Nagroda Literacka im. Adama Mickiewicza oraz Nagroda Literacka im. Stanisława Barańczaka