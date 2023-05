Poznańska Nagroda Literacka 2023. Prezentacja nominowanych i laureatek

POZNAŃSKA NAGRODA LITERACKA nie jest konkursem na książkę roku. Zgodnie z regulaminem jurorzy mogą brać pod uwagę literaturę z ostatnich trzech lat. To pozwala przyjąć perspektywę inną niż bieżąca obserwacja rynku wydawniczego i szybka rekomendacja nowości. Kapituła ma czas, by znaleźć wyjątkowy moment w twórczości osób zgłoszonych do nagrody – albo zaraz na jej początku, albo w dojrzałej fazie.

INNYM ze znaków rozpoznawczych wyróżnienia fundowanego przez Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest jego zasięg. Interesuje nas literatura we wszystkich jej odmianach, ciekawią nas jej poszukiwania. Lista osób nagrodzonych i nominowanych, różno­rodność prezentowanych przez nich zawodów i światopoglądów, stylów, form i tematów jest najlepszą wizytówką nagrody i jej dumą.

TAK JEST też w tym roku. Laureatka Nagrody im. Adama Mickiewicza Zyta Rudzka towarzyszy swoją twórczością III Rzeczypospolitej od początku (debiutowała arkuszem poetyckim w roku 1989) – jako psycholożka, dramatopisarka, scenarzystka i prozaiczka. Nominowani do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka zostali autorzy prozy i poezji oraz autorka dramatów. Łukasz Barys, najmłodszy i dobrze już znany pisarz, w opisie polskiej prowincji i kształtującej się nastoletniej tożsamości łączy precyzyjny, poruszający realizm z rozbuchaną wyobraźnią. Książka poetycka „Halal” Ivana Davydenki pozwala raz jeszcze powiedzieć: wszyscy jesteśmy Ukraińcami. I zabrzmi to inaczej niż do tej pory, po wybuchu wojny z Rosją. Wyróżniona Nagrodą Barańczaka Anna Wakulik – dramatopisarka doceniana w środowisku teatralnym, wystawiana w Polsce i na świecie – w swoich sztukach buduje precyzyjne konflikty między wiarygodnymi postaciami, z którymi łatwo się utożsamić. Nagradzając Annę Wakulik, przy okazji na wszelki wypadek przypominamy: dramat (współczesny) to też literatura.

MARCIN JAWORSKI przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej

POZNAŃSKĄ NAGRODĘ LITERACKĄ ustanowili wspólnie w 2015 r., po śmierci Stanisława Barańczaka, Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania, oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Składa się ona z dwóch części. Nagroda im. Adama Mickiewicza (60 tys. zł) przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast Stypendium im. Stanisława Barańczaka (40 tys. zł) trafia do twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. W latach ubiegłych laureatami Nagrody im. Adama Mickiewicza byli: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek, Anna Bikont, Wiesław Myśliwski, Krystyna Miłobędzka, Jan Gondowicz, Stanisław Rosiek. Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka otrzymali: Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, Monika Glosowitz, Igor Jarek, Urszula Honek.

KAPITUŁA POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ: Inga Iwasiów, Marcin Jaworski, (przewodniczący), Magdalena Kicińska, Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Olszański, Piotr Śliwiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Karol Francuzik (sekretarz).

Więcej informacji: poznanskanagrodaliteracka.pl

