Zwycięzca bierze wszystko

Dorosłe samce mirungi północnej, zwane też słoniami morskimi północnymi, mogą osiągać wagę przekraczającą 3500 kg. Samice są znacznie mniejsze – zwykle ważą 400–800 kg. Samce i samice należące do tego samego gatunku mogą różnić się rozmaitymi cechami – np. samce często są obdarzone jakimiś elementami ozdobnymi (pawie ogony) albo występują u nich określone zachowania godowe (pojedynki jeleni), ale gdy idzie o różnice w rozmiarach ciała, to – wśród ssaków – słonie morskie są rekordzistami. Dla porównania, u ludzi przeciętne różnice w rozmiarach ciała kobiet i mężczyzn sięgają ok. 15 proc., u niektórych zaś małp, takich jak goryle czy pawiany, mogą wynosić 50–100 proc.

Tego rodzaju różnice, fachowo zwane dymorfizmem płciowym, pojawiają się, gdy na obie płcie działają nieco inne presje selekcyjne. Mogą one być wywoływane czynnikami ekologicznymi, takimi jak drapieżniki czy...