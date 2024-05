Mahamat Déby: może jest dyktatorem, ale to nasz dyktator. Dlaczego Zachód nie walczy o demokrację w Czadzie?

Mahamat Déby wygrał w wyborach prezydenckich w Czadzie, a przynajmniej to jego ogłoszono ich zwycięzcą. W niepodległym do 1960 roku Czadzie żaden władca nie został jeszcze wybrany w wolnych wyborach. Pierwszy, nauczyciel François Tombalbaye, został wyznaczony na przywódcę dawnej kolonii francuskiej, ponieważ przewodził najsilniejszej partii politycznej. Szybko przeistoczył się w tyrana, a swoje królestwo w jednopartyjną dyktaturę. Faworyzował chrześcijańskie i animistyczne ludy z czarnego południa, z którego sam się wywodził, co od początku budziło protesty muzułmańskich mieszkańców pustynnej północy. Skończyło się to zbrojnym powstaniem, wojskowym przewrotem w stolicy i zabójstwem Tombalbaye’a w jego własnym pałacu w 1975 roku.

Jego pogromcy i następcy, wojskowemu dyktatorowi Félixowi Malloumowi, nie udało się stłumić rebelii północy, ale żeby zakończyć wojnę domową, trzy lata później zgodził się podzielić rządami z jej przywódcami. Buntownikom to nie wystarczało. Odebrali Malloumowi całą władzę (ale zachował życie) i sami zaczęli o nią bratobójczą walkę. Wojny domowe i awantury o władzę przerwał dopiero Idriss Déby, który w grudniu 1990 roku obalił konkurentów i sam usadowił się na fotelu prezydenckim.

Armia musi pracować

Déby, jak wszyscy poprzednicy, rządził po dyktatorsku, otaczał się swoimi rodakami Zaghawami (stanowią 5 proc. 18-milionowej ludności Czadu), ale konkurentów do władzy i nieprzyjaciół najpierw próbował przekupywać rządowymi posadami i dopiero kiedy odmawiali, zwalczał ich bez żadnych skrupułów. Dbał też o czadyjskie wojsko, które tocząc nieustanne wojny domowe i graniczne, szybko zyskało sobie złowrogą i jak najbardziej zasłużoną opinię największych na Sahelu zabijaków, okrutników i grabieżców. Déby pilnował, by jego żołnierzom niczego nie brakowało, a przede wszystkim – by nie brakowało im zajęcia, bo wtedy gotowi byliby zawiązać nowy spisek, uknuć plan nowego puczu. Déby wyprawiał ich więc na kolejne wojny u sąsiadów – do Libii, Sudanu czy Republiki Środkowoafrykańskiej – by wspierali tamtejsze rebelie i brali łupy.