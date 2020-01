Zamiast kapitalizmu

RAFAŁ WOŚ: Papieża Franciszka przedstawia się często jako rewolucjonistę. Czy faktycznie proponuje światu coś nowego na polu ekonomicznym? Czy to tylko taki slogan?

LUIGINO BRUNI: Wydaje mi się, że proponuje.

Jak rozumiem: to, że w swojej nauce społecznej papież nie stoi na stanowisku „żeby było tak, jak było”, to już jest coś. Pytanie jednak: co dalej? Czy Franciszek powiada, że system kapitalistyczny działa dobrze, tylko należy go na powrót naoliwić smarem etyki? Czy mówi raczej o zastąpieniu obecnego systemu czymś innym i nowym? Jest reformistą czy rewolucjonistą?

Współczesny kapitalizm to nie jest sprawna maszyna, w której zwyczajnie zabrakło smaru i zaczęła się zacierać. W tym sensie ta pierwsza droga – dodanie etyki do tego, co mamy teraz – nie wydaje mi się realnym podejściem. Oczywiście Franciszek postuluje powrót do rozmowy o...