Z kim spacerują żaby

Trafienie do wody to nie jest dla ptaszników sytuacja komfortowa. Receptory znajdujące się na ich odnóżach (tzw. higroreceptory) służą do tego, by wykrywać wilgoć – właśnie po to, by jej unikać. Kiedy jednak pająk znajdzie się już w wodzie, trzeba przyznać, że całkiem dobrze sobie radzi. Prawdopodobnie dzięki warstwie powietrza znajdującej się w gęstym pajęczym odzieniu oraz jego powłoce zewnętrznej, która posiada wyjątkowe właściwości wodoodporne (dlatego też pająki z wody wychodzą suche). Warto też dodać, że pająki na wodzie poruszają się niezwykle szybko – nawet 8 centymetrów na sekundę, czyli szybciej niż na lądzie. Samo zaś unoszenie się na tafli wody to wynik lekko odchylonych na boki odnóży i wykorzystywanie napięcia powierzchniowego cieczy.

Pocisk z własnej krwi

Zmieńmy jednak bohatera i wyobraźmy sobie taką scenkę: na gorącym pustynnym słońcu nieruchomo siedzi jaszczurka rogata (Phrynosomatidae). Kątem swojego oka wpatruje się w młodego kojota, który zbliża się do niej powoli i bezszelestnie. Drapieżnik zauważył jaszczurkę, mimo jej świetnego kamuflażu. Nie czeka długo – rzuca się na nią i już ma zabierać się do odgryzienia jakiegoś smacznego jaszczurzego kąska, gdy coś nagle uderza go prosto w twarz. Jest lepkie i ciepłe, cierpkie i czerwone. To krew. Którą jaszczurka właśnie wystrzeliła ze swoich oczu.

Historia ta może nieco przypominać scenariusz niskobudżetowego horroru z końca lat 80. Jednak autokrwotok (czyli strzelanie do innych krwią z oka) to zupełnie naturalny mechanizm obronny rogatych jaszczurek. Jak właściwie działa taki niebagatelny podarek od ewolucji? Jaszczurki rogate posiadają pod swoimi ślepiami zatoki, przypominające woreczki, które można napełniać. Ot, na przykład krwią. Aby się to jednak udało i aby krew z powodzeniem dostała się do zatok, mięśnie wyściełające żyły wokół jaszczurzego oka muszą się skurczyć, by odciąć dopływ krwi do serca, blokując w ten sposób jej obieg. Kiedy napływająca wciąż do głowy krew nie ma dalszego ujścia, wówczas trafia do zatok.