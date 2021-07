Ni pies, ni ryba

Szczególne miejsce w panteonie ­azteckich bóstw zajmował Quetzalcoatl – Pierzasty Wąż, współtwórca świata, bóg ziemi, nieba i płodności, zrodzony przez boginię-dziewicę. Miał brata bliźniaka – Xolotla, którego historia była mniej szczęśliwa. Przez wieloletni płacz oślepł, następnie zszedł do krainy umarłych pod postacią psa, skąd wykradł kości i wyniósł je na powierzchnię – w ten sposób według Azteków powstała ludzkość, a Xolotl stał się strażnikiem i przewodnikiem w świecie zmarłych. Miał też umiejętność zmiany w „wodnego psa”, która pomagała mu uciec przed wrogami. Gdy występował w takiej postaci, Aztekowie nazywali go Axolotlem (od „atl” – woda i „xolotl” – pies) – a to imię, przynajmniej dla biologów albo akwarystów, brzmi już pewnie znajomo.

Trzeba wykazać się szczyptą wyobraźni, żeby dostrzec podobieństwo psa i ambystomy meksykańskiej, zwanej także właśnie aksolotlem –...