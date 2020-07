Wyciągnięta ręka

Z okresu ciąży Magda pamięta głównie to, że było ciężko. Nie spała, na okrągło brała tabletki na uspokojenie. Z dnia na dzień została bez mieszkania, pieniędzy i bez planu, co dalej. Sytuacja była tak beznadziejna – wspomina dziś – że miała w głowie bardzo różne myśli. Zaczęła szukać pomocy. W internecie natknęła się na stronę Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Napisała do nich list.

Obowiązek pomocy

Kamienica w centrum Krakowa, mieszkanie na drugim piętrze. – Nasze Stowarzyszenie działa według strategii opartej na trzech filarach: modlitwie, edukacji i świadczeniu pomocy – tłumaczy Marcin Nowak, koordynator ds. wolontariatu w tej organizacji.

Wszystko zaczęło się w 1981 r., gdy inżynier Antoni Zięba, wykładowca na Politechnice Krakowskiej, pod wpływem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski powołał krucjatę modlitewną w obronie życia poczętego....