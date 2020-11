Wszystko w zasadzie po staremu

Po raz pierwszy Gruzińskie Marzenie wygrało wybory jesienią 2012 roku. Po to zresztą zostało powołane do życia. Bidzina Iwaniszwili, oligarcha i bogacz, który na kompradorskiej prywatyzacji upadającego Związku Radzieckiego dorobił się liczonego w miliardach dolarów majątku, wrócił z Rosji do Gruzji po to, żeby odsunąć od władzy panującego od 2003 roku prezydenta Micheila Saakaszwilego, wyniesionego do władzy przez uliczną rewolucję róż. Początkowo Iwaniszwili wspierał go w walce z korupcją i reanimacją gruzińskiej gospodarki, a Saakaszwili stawiał go za wzór patrioty i chętnie pozwalał sobie pomagać. Przyjaźń prezydenta i bogacza-dobrodzieja skończyła się po zbrojnym najeździe Rosji w 2008 roku i przegranej przez Gruzję wojnie (Gruzja straciła wtedy zbuntowane prowincje Południową Osetię i Abchazję – jedną piątą terytorium państwa – których samozwańczą niepodległość uznała Rosja i...