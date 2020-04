Wszystko przez plakacik

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Przywiązujesz się do rzeczy?

JOANNA HELANDER: Po naszemu, czyli po śląsku, mówi się klamoty. Trzymam listy, chętnie otaczam się przedmiotami, które łączą mnie z przeszłością, z bliskimi ludźmi.

Skąd te tygryski na Twojej półce?

Pochodzą z Czerwionki, gdzie mieszkała moja ciotka Fryderyka, siostra ojca; wołano na nią Grejta. Emanowała ciepłą energią życiową, silna osobowość, trzymała w garści rodzinę. Była nieco despotyczna wobec własnej córki, ale nigdy wobec nas. Nauczyła mnie gościnności, jej drzwi się nie zamykały. Do Czerwionki przeniosła się po ślubie i z mężem sztygarem w 1936 r. postawili kamienicę – piękną, funkcjonalną, z oknami po sufit. Na parterze ciotka miała sklep, prowadziła go nawet w czasie wojny, dopiero w 1948 r. komuniści jej go odebrali. Do tego robiła własne lody. Na placu koło kamienicy stały duże...