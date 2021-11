Wszyscy wrogowie reniferów

Trzask. I jeszcze jeden. Anders Eira odwraca się zaskoczony. Przecież rzeka powinna być skuta lodem, i to stabilnym. – Tamtej zimy, gdy straciliśmy kilka reniferów, pod którymi załamał się lód, uznaliśmy to za wypadek, wtedy nikt jeszcze nie mówił o zmianach klimatycznych – Eira wspomina rok 1994. – Gdy byłem nastolatkiem, droga z pastwisk letnich na zimowe prowadziła przez lód na rzece. Teraz nasze renifery muszą ją przepływać – dodaje.

50-letni Eira prowadzi ostrożnie. Wczoraj, 20 października, spadł tu pierwszy śnieg. Na drodze do miasteczka Kárášjohka (to saamska nazwa, norweska to Karasjok) na dalekiej północy Norwegii może być ślisko.

– Rozejrzyj się. Co tu widzisz? Las! – Eira nie czeka na moją odpowiedź. – Wcześniej tak nie było, tundra pokrywała znacznie większy obszar.

W języku fińskim tundra – bezdrzewna formacja – oznacza dosłownie „łysą górę”....