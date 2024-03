Co się z nami stanie, gdy Arktyka straci lód

Arktyka przeobraża się szybciej niż jakiekolwiek inne miejsce na Ziemi. Opublikowane w 2022 r. badanie międzynarodowego zespołu pod kierunkiem Miki Rantanena z Fińskiego Instytutu Meteorologicznego wskazuje, że tempo jej ocieplania w ciągu ostatnich 43 lat było czterokrotnie szybsze niż średni wzrost temperatur na naszej planecie.

Skutkiem są dramatyczne przemiany tego osobliwego regionu. Muzeum Polarnictwa w Tromsø zawiera bezcenne pamiątki po pierwszych wyprawach w stronę bieguna północnego. Kajak, którym Fridtjof Nansen wracał z pierwszej, nieudanej próby zdobycia bieguna północnego w 1895 r. Dzienniki i mapy dokumentujące polarne ekspedycje Nansena i Roalda Amundsena. A nawet wypchanego psa, który stanowił część zespołu ciągnącego sanie tego ostatniego w stronę bieguna południowego.

Wkrótce jednak wyprawy na biegun północny mogą okazać się o wiele mniej dramatyczne. Tam, gdzie Nansen i Amundsen przebijali się na północ przez bezkres powyginanej, stale przemieszczającej się kry, polarnicy napotkają granatowe morze.

Wielkość kry lodowej spowijającej Arktykę zależy od pory roku, a najniższą wartość osiąga na koniec lata – we wrześniu. Wielosezonowe dane pokazują, że co roku średnia powierzchnia arktycznego lodu (obecnie w szczycie zimy to ok. 15 mln km kwadratowych) zmniejsza się o 12 proc. Dotychczasowe prognozy głosiły, że do całkowitego zniknięcia lodu we wrześniu nie dojdzie przez co najmniej 40 lat. Jednak z badań opublikowanych przez Alexandrę Jahn z Uniwersytetu Kolorado i współpracowników wynika, że kilka wolnych od lodu dni we wrześniu może zdarzyć się w Arktyce jeszcze w tej dekadzie. W połowie wieku (między 2035 i 2067 rokiem) standardem będzie już cały miesiąc bez lodu. Długoterminowe prognozy zależą od koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze – jeśli ich emisje będą kontynuowane na wysokim poziomie, to pod koniec stulecia Arktyka nie będzie skuta lodem od maja do stycznia. Przy ograniczeniu emisji: od sierpnia do października.

Alexandra Jahn pisze, że „ta przemiana wpłynie na całą resztę naszego życia”. I nie przesadza.

Łowiska i polityka

Arktyka to coś więcej niż tylko białe pustkowie zamieszkiwane przez renifery, niedźwiedzie polarne i białe lisy. To kluczowy element stabilizujący cały klimatyczny system Ziemi.

Ogromne, białe pustkowie działa jak wielki klimatyzator. Jaskrawa biel śniegu i lodu odbija promienie słoneczne w przestrzeń kosmiczną, przyczyniając się do obniżenia temperatury całej Ziemi. Zmiana albedo – czyli odsetka energii słonecznej odbijanej przez Ziemię w kosmos – wywołana zniknięciem polarnego lodu morskiego mogłaby spowodować przyspieszenie globalnych procesów ocieplania o nawet 25 proc.

To z kolei oznacza wzrost globalnych temperatur oraz intensywniejsze fale upałów, ale także o wiele ostrzejsze zimy w Europie i Ameryce Północnej, bo cieplarniany chaos może drastycznie zmienić kurs morskich i atmosferycznych prądów, ogrzewających nasz kontynent.

Ocieplenie Arktyki to wreszcie ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności. I nie chodzi tu tylko o niedźwiedzie polarne, które stały się niemal maskotkami ruchów klimatycznych. Cieplejsza woda w Oceanie Arktycznym drastycznie wpływa na populacje rozmnażającego się tam zooplanktonu, co sprawia, że pożywienia zaczyna brakować i największym mieszkańcom Arktyki, takim jak wieloryby, jak i tym zdecydowanie mniejszym, ale ważnym dla ludzkiej gospodarki. Wraz ze wzrostem temperatur wody populacje dorsza i innych odławianych gatunków ryb kurczą się i przesuwają na północ. A to prowadzi do coraz istotniejszych konfliktów o bogate, arktyczne łowiska. To właśnie dostęp do nich był jednym z czynników, które zapoczątkowały międzynarodową współpracę państw ściśle zainteresowanych losami Arktyki.