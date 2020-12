Woś krótko i świątecznie

Rubryka „Woś się jeży” stała się w międzyczasie ważną częścią mojego życia. Staram się w niej pokazywać Wam najciekawsze wątki, tropy i obserwacje, na jakie udaje mi się wpaść. Z pisaniem autorskiej kolumny jest jak z każdym innym zdarzeniem społecznym: od gotowania w knajpie po komentowanie meczów piłkarskich: to, co jednemu posmakuje, innego może przyprawić o mdłości. Każde „cóż za ciekawy punkt widzenia, nie patrzyłem na to w ten sposób” może w kimś innym wzbudzić uczucie „no nie, nie zamierzam już więcej czytać wypocin tego beztalencia”.

Ale tak chyba jest dobrze. Przed nami rok 2021, w którym znów tyle ciekawego będzie do opowiedzenia. Do zobaczenia już niebawem. Zostańcie z „Woś się jeży”. Albo dołączcie do grona czytelników serwisu. Czytajcie „Tygodnik Powszechny”.