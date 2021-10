Wielka tama przegrodzi Wisłę

W sierpniu na budowę wielkiej tamy na Wiśle nie zgodził się minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Zrobił to na podstawie 15 stron raportu, który wykazywał znaczące oddziaływanie zapory na środowisko, brak wystarczających konsultacji społecznych i fałszywe uzasadnianie inwestycji bezpieczeństwem energetycznym. Minister przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, de facto opóźniając budowę o co najmniej kilka lat.

Tylko że Wody Polskie zgłosiły sprzeciw do sądu, a w połowie października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Kurtyki. Od dawna mówi się, że minister wkrótce straci stanowisko na rzecz Anny Moskwy, a wyrok wydany przez uznawanego za bliskiego władzy sędziego Pawła Korzeniowskiego zdaje się to potwierdzać. Faktem jest, że droga do budowy pod Włocławkiem zapory, nazywanej przez wielu naukowców i ekologów „wyrokiem śmierci dla Wisły”, znów jest możliwa. ©℗