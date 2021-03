Więcej ludzi niż gór

BARTEK DOBROCH: Minął rok od początku lockdownu Tatr. Przeżyły przez ten czas całkowitą pustkę i rekordowy tłum.

PAWEŁ SKAWIŃSKI: Nie pamiętam takiej pustki poza stanem wojennym, choć wówczas można było iść do Kuźnic, a gdy szedłem tam rok temu, policja pytała przez megafon, dokąd idę, sądząc, że zmierzam do zakazanego lasu. Ale lockdown nie sprawił, że niedźwiedź odzwyczaił się od ludzi, a jeleń przestał wchodzić do Zakopanego.

Gdy kiedyś poszedłem wyrzucić śmieci do kontenera, w ruchliwym miejscu niedaleko granic Parku, łania z cielakiem nie rozpoznała we mnie przyjaciela zwierząt, dyrektora, który tyle lat je chronił, i mnie nie puściła. Musiałem wrócić ze śmieciami do domu. Nawet jeśli u zwierząt były pozytywne skojarzenia – „oto wreszcie dla nas Park, nie dla ludzi” – stłamsiło je pełne obecności człowieka lato. Coraz częściej spacerowicza, a nie...