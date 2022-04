W imię praw podstawowych

Dla mojego pokolenia demokracja i prawa człowieka to filary, na których opiera się Unia Europejska – wspólnota gospodarcza i prawna, ale także, a może przede wszystkim, wyznająca wspólne wartości. Jak każda organizacja międzynarodowa, Unia funkcjonuje dzięki instytucjom. Jak w żadnej innej organizacji zrzeszającej państwa, obywatele mają tu swoich bezpośrednio i powszechnie wybieranych przedstawicieli. Dlatego Parlament Europejski nazywany jest najbardziej demokratyczną spośród europejskich instytucji – a to zobowiązuje. Posłowie mają więc nie tylko prawo, ale i moralny obowiązek monitorować i działać w obronie przestrzegania praw człowieka we Wspólnocie i wszystkich państwach, które chcą z nami współpracować gospodarczo.