Trzy minus

To jest traktor. Traktor zaorał duże pole. Zaorał je prędko. Bez traktoru orano by długo. To traktor Samopomocy. Samopomoc ma dwa traktory”.

To czytanka. Tę czytankę znalazłem w elementarzu dla dorosłych „Start” z 1948 r. Zapotrzebowanie na elementarze dla dorosłych wzrosło rok później, kiedy Sejm uchwalił ustawę o likwidacji analfabetyzmu. „Słowo Ludu” informowało w 1951 r., że „powiat kielecki, w którym ujawniono 10 957 analfabetów i półanalfabetów, wyrwał z ciemnoty 5800 ludzi. Reszta to starcy lub zwolnieni przez lekarzy na podstawie stwierdzenia niedomagań fizycznych lub psychicznych”. Oddajmy w tym miejscu hołd Franciszkowi Piałusze, który bez stwierdzonych niedomagań w pojedynkę stawił czoła tej zmasowanej i wymierzonej także w niego akcji. W tymże 1951 r. anonimowy czytelnik „Zielonego Sztandaru” donosił bowiem w liście: „Obok chętnych i pragnących się uczyć...