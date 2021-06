Trzeci kciuk

Jeden z najpraktyczniejszych wynalazków ewolucji zadebiutował około 170 mln lat temu, między ogromnymi miłorzębami i iglakami obszaru, który dziś stanowi chińską prowincję Liaoning. Małe, latające gady dorobiły się wówczas tajnej broni, która miała pozwolić im skuteczniej polować w gęstych zaroślach. Ta broń okazała się tak skuteczna, że dobór naturalny wyposażył w nią później także niektóre ptaki i ssaki. A 169 mln lat po tym, jak ­Kunpengopterus ­antipollicatus polował między miłorzębami na cykady, jego wynalazek stał się jedną z podstaw cywilizacji człowieka.

Chodzi o kciuk. Dodatkowy, nonkonformistyczny palec po zawadiacku ustawiony pod kątem w stosunku do pozostałych. Małe pterozaury, podobnie jak nasi przodkowie, korzystały z niego zapewne po to, by zręcznie i bez wysiłku chwytać się leśnych gałęzi. Ale jego użyteczność wykracza dalece poza wspinaczkę po...