Telefon od zranionych

ANNA GOC: Tuż po publikacji raportu o zakonie dominikanów Inicjatywa „Zranieni w Kościele” uruchomiła codzienną linię kryzysową dla osób skrzywdzonych. Jakie były reakcje?

BARBARA SMOLIŃSKA, PSYCHOTERAPEUTKA, SZEFOWA PRACOWNI DIALOGU: W środę wieczorem, czyli w dniu publikacji raportu, zadzwoniło sześć osób. W następnych dniach – kolejnych kilka. To jest bardzo dużo. Wśród kontaktujących się z nami nie było co prawda osób skrzywdzonych przez Pawła M., ale dzwoniących łączyło to, że zostali wykorzystani przez księży lub zakonników już jako dorośli.

O takich przypadkach jest mowa w raporcie.

Tak. Zdarzało się, że sprawcą był spowiednik, czyli ksiądz, który w życiu skrzywdzonych dotąd funkcjonował jako ważny duchowny. Ale mieliśmy też kilka telefonów z informacją o działalności egzorcystów – wielogodzinnych seansach z naruszeniem cielesności, które były odprawiane przez kilka lat. Wyraźnie zadziałał raport i opisane w nim długie modlitwy z elementami przemocy.

Co ważne, większość osób, które zadzwoniły do nas w ostatnim tygodniu, nie opowiedziała o tych wydarzeniach nikomu wcześniej. Osoby pełnoletnie często nie zgłaszają swoich spraw, gdyż obawiają się, że zostaną uznane za współwinne.

Co mogą zrobić?

Zwrócić się do biura delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, bo ono także przyjmuje zgłoszenia dotyczące dorosłych skrzywdzonych. ­Zachęcamy również do kontaktu z Inicjatywą „Zranieni w Kościele”, która oferuje pomoc w dopełnieniu procedur. ©℗

BARBARA SMOLIŃSKA jest psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, szefową Pracowni Dialogu, współtwórczynią Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Pod numerem 800 280 900 codziennie w godzinach 19.00-22.00 do 26 września Inicjatywa odbiera telefony od zranionych dorosłych.