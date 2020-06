Wsparcie: jak je dawać

ANNA GOC: Jesienią ma ruszyć pierwsza grupa wsparcia dla osób wykorzystywanych seksualnie przez księży, której organizatorem jest inicjatywa „Zranieni w Kościele”. Czym taka grupa różni się od grupy terapeutycznej?

BARBARA SMOLIŃSKA, PSYCHOTERAPEUTKA: Celem grupy nie jest głęboka praca psychoterapeutyczna, tylko spotkanie z osobami, które doświadczyły podobnej krzywdy, choć trzeba podkreślić, że krzywda każdej osoby jest indywidualna. Członkowie grupy umawiają się na dyskrecję. Uczą się dawać i uzyskiwać wsparcie. Ważne jest, by trauma nie pozostała tajemnicą.

Czy grupa będzie otwarta?

Półotwarta. Limit uczestników to 12 osób. Kolejnych będziemy przyjmowali dopiero wtedy, gdy ktoś zakończy swój pobyt w grupie. Chcemy uniknąć dowolności w dołączaniu do grupy, dlatego minimum spotkań, na które deklarują się nowi członkowie, to trzy soboty. Grupa będzie się spotykała w Warszawie raz w miesiącu. Trzygodzinne spotkania poprowadzą dwie psychoterapeutki. Udział jest bezpłatny, bo udało nam się pozyskać dofinansowanie z Fundacji św. Józefa.

Jak można się zapisać?

Dzwoniąc na nasz wtorkowy dyżur (800 280 900) lub wysyłając wiadomość na nasz adres (info@zranieni.info). Zapisanie do grupy poprzedzi godzinna konsultacja, podczas której psychoterapeutki prowadzące spotkania spytają między innymi o motywacje dołączenia do grupy i związane z nią oczekiwania. ©℗

BARBARA SMOLIŃSKA jest psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, szefową Pracowni Dialogu, współtwórczynią inicjatywy „Zranieni w Kościele”.