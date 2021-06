Rzeź wolnych ludzi

Niewolnicy w Teksasie stali się wolnymi ludźmi. Oznacza to, że między byłymi właścicielami i ich podwładnymi obowiązuje od teraz relacja jak między pracodawcą a pracownikiem. Zaleca się jednak, by oswobodzeni niewolnicy pozostali w dotychczasowym miejscu zamieszkania i pracowali za pieniądze” – to słowa generała armii unionistów Gordona Grangera, ogłoszone w teksańskim mieście Galveston 19 czerwca 1865 r.

Dekret, odczytany niedługo po zakończeniu wojny secesyjnej, uczynił wolnymi ponad ćwierć miliona Afroamerykanów żyjących w Teksasie – jednym z tych rebelianckich stanów Południa, gdzie opór w tej kwestii był wyjątkowo silny. Teksas należał do trzech stanów, które jako ostatnie oswobodziły na swoim terytorium Afroamerykanów. Jeszcze później zrobiły to Kentucky i Delaware, gdzie niewolnictwo zniesiono 18 grudnia 1865 r. Uczyniły to w ostatnim momencie: tego dnia weszła w życie...