Rozszerzony umysł pająka

Nici sieci pajęczej są mocne, choć nam akurat łatwo je zniszczyć. Badania opublikowane w „PNAS”, czasopiśmie Narodowej Akademii Nauk USA, sugerują, że w ten sposób możemy... ogłuszyć ich mieszkańców. Dotychczas było wiadomo, że pająki mogą odbierać dźwięki z niewielkiej odległości dzięki wyspecjalizowanym włoskom czuciowym umieszczonym na odnóżach. Nitki pajęczyny są też wrażliwe na ruchy cząsteczek powietrza związane z przemieszczaniem się fal dźwiękowych. Zespół Jiana Zhou postanowił sprawdzić, czy pająki z gatunku ­L. ­sclopetarius korzystają z tej czułości sieci, by wykrywać potencjalne zagrożenie.

Okazało się, że kiedy na odległym fragmencie sieci wyemitowali dźwięk zbyt cichy, by pająk mógł odebrać go bezpośrednio z powietrza, to obserwowany osobnik i tak zareagował – i to dokładnie tak, jakby usłyszał niezbyt głośny dźwięk. Wydaje się więc, że sieci służą pająkom także jako „narządy” zmysłu słuchu, których właściwości nie są ograniczane przez ciało organizmu. Dzięki temu dają się też łatwo dostosowywać, np. do siły wiatru, który mógłby zakłócać odbiór informacji. ©