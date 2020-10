Rozmowy na czasie: Norman Davies "Czy państwa są nieśmiertelne?"

„Wszystko, co sprawia wrażenie, jakby miało trwać wiecznie, może w każdej chwili runąć”, twierdzi Norman Davis. Podczas słynnego wykładu we Wrocławiu w połowie lat 80. mówił, że urodził się jako obywatel największego imperium świata, które na jego oczach legło w gruzach. Choć aluzja do Związku Radzieckiego była czytelna dla wszystkich zebranych, mało kto wtedy wierzył, że system ten może upaść w ciągu najbliższych kilku lat.