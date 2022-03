Rosja: wojenny kaganiec na media

Ostatnie niezależne redakcje w Rosji zostały w warunkach cenzury wojennej pozbawione głosu. Zamilkło radio Echo Moskwy, przestała nadawać internetowa telewizja Dożd’ (TV Rain). „Nowaja Gazieta”, ostatni bastion wolności słowa, zastosowała się do wymogów urzędu kontroli mediów i usunęła ze strony internetowej materiały o wojnie. Radio Swoboda ogłosiło zamknięcie swojego biura w Moskwie, aby ochronić dziennikarzy przed represjami.

Kreml z zaciętością tępi wszelkie próby mówienia prawdy o wojnie w Ukrainie. Bez przeszkód nadają jedynie tuby propagandowe, nazywające rosyjską agresję na sąsiadów „operacją specjalną”. Propagandyści na usługach Kremla pompują w odbiorców spójny przekaz o sprawiedliwym celu „operacji”: demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy, uratowaniu przed ludobójstwem ludności Donbasu, zagrożonej rzekomo przez „faszystowskie władze” w Kijowie.

Społeczeństwo jest chronione szczelną tarczą cenzury przed wiadomościami o stratach rosyjskiej armii, bestialskich atakach na cele niewojskowe, śmierci cywilów z rąk najeźdźców, heroicznej postawie obrońców.

Na terytorium Rosji utrudniono lub zamknięto dostęp do sieci społecznościowych Facebook i Twitter. Duma Państwowa przyjęła ustawę o drakońskich karach za „rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o operacji specjalnej” (nawet do 15 lat łagru). Wiele ryzykują uczestnicy demonstracji antywojennych, mimo to na ulice rosyjskich miast ludzie wychodzą pod hasłem „Nie dla wojny”. Tylko w czasie protestów w ostatnią niedzielę 6 marca zatrzymano co najmniej 4700 osób.

Z Rosji w proteście przeciwko inwazji na Ukrainę wycofało się wiele firm z branży samolotowej (co już w najbliższym czasie doprowadzi do paraliżu lotnictwa cywilnego w Rosji), samochodowej (m.in. VW Group, ­Toyota), naftowej, informatycznej, filmowej i odzieżowej. Sankcje już teraz doprowadziły do kryzysu w bankowości. Agencja Moody’s przewiduje spadek PKB Rosji w tym roku o 7 procent. ©℗

