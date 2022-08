Rohingowie: świat o nas zapomniał

Bazar birmański tworzyły dwa rzędy straganów ustawionych równolegle do głównej drogi z miejscowości Ukhia. Tuż za rowem z nieczystościami, a przed pierwszą linią szałasów, które ciągnęły się stąd aż po zasłaniające horyzont wzgórza Balukhali, handlarze co rano rozkładali kramy z owocami, suszonymi rybami, ryżem i mięsem, które błyskawicznie obsiadały roje much.

Takich targowisk na terenie wielkiego obozu Rohingów, rozciągającego się na obszarze niemal 20 km kwadratowych na południe od wsi Kutupalong, były dziesiątki. Ten bazar birmański był też jednak ważnym źródłem emocji.

– Tylko tutaj można było czasem dostać ashshowmo – wspomina mieszkający niedaleko Tarik Abdul Sarder. – W Bangladeszu tej przyprawy nie znają. Na zimę kupowałem tu również ubrania zdobione w arakańskie wzory i karty birmańskiej sieci MPT. Do granicy jest najwyżej 10 km. Na wzgórzach telefony...