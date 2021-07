Raz, dwa, tri, kazaczok!

Wiem, że jako ostatni żyjący świadek tamtych dni powinienem czynić to częściej, ale zdrowie już nie to. Najsilniejsze powołanie odczuwam ku dawaniu świadectwa ostatniej dekadzie komunizmu, w którą wszedłem jako nastolatek niezwykle wyczulony na przejawy jakiego- kolwiek buntu w zniewolonym narodzie, a wyszedłem jako stary byk wyczulony na wszelkie przejawy fanfaronady i autokreacji w tym samym, choć jakże odpicowanym narodzie. Niezauważane wówczas przez nikogo, a dzisiaj słynne manifestacje niezależności i akty buntu były możliwe dzięki pewnej cesze polskiej kultury narodowej, którą najlepiej ucapił Jacek Kleyff: „Jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie”.

Tak się bowiem złożyło, że w historii naszej wszelkie systemy, na pozór wszechmocne armie hitleryzmu i komunizmu, gestapo i ubecja nagle traciły swą moc i bezradnie poddawały się bohaterskim jednostkom, kiedy tylko te...