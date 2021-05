Rachunki krzywd

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wezwał do swojej haskiej siedziby delegacje z Konga i Ugandy, by ustalić wysokość odszkodowania i reperacji wojennych, jakie Uganda ma zapłacić Kongu za udział w zbrojnej napaści. Napaści, która przerodziła się w trwającą prawie dziesięć lat wojnę, spustoszyła kraj i doprowadziła do zbrodni niesłychanych nawet jak na Jądro Ciemności.

Jej początkiem stały się wiosną 1994 roku rzezie za inną, rwandyjską miedzą, gdzie rządzący tam Hutu dokonali ludobójczego pogromu Tutsich. W sto dni zginęło ponad milion ludzi. To była jednak dopiero pierwsza odsłona makabry.

Hutu – niemal wszyscy bez wyjątku, rządzący, wojsko, bojówki, a także cywile – pochłonięci krwawym żniwem, nie byli w stanie stawić czoła partyzantom Tutsim, którzy z wygnania w Ugandzie ruszyli na ratunek rwandyjskim rodakom. Pokonani Hutu stracili władzę, a ze strachu przed...