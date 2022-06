Prawdziwy wzrost cen dopiero przed nami

Według GUS w kwietniu artykuły żywnościowe oraz napoje bezalkoholowe zdrożały o niemal 13 proc. rok do roku i były najważniejszym motorem inflacji. W porównaniu do marca żywność zdrożała o przeszło 4 proc., co było niespotykanym od lat wynikiem i mocno odbiło się na nastrojach Polaków. Co prawda, w maju ceny trochę przystopowały, ale nie warto się do tego hamowania przyzwyczajać – to tylko cisza przed burzą.

– Przyczyną jest wzrost kosztów produkcji w przetwórstwie żywności i rolnictwie, który wcale nie zaczął się 24 lutego – tłumaczy Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. – Już w styczniu mieliśmy kolosalne podwyżki cen gazu, mimo że jeszcze nie wybuchła wojna. Doszły do tego wyższe ceny energii elektrycznej i materiałów do opakowań, które są nie tylko coraz droższe, ale też coraz trudniej dostępne. Kolejnym elementem jest silny wzrost...