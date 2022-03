Nie będziemy chodzić głodni

Po niemal dwóch tygodniach od rozpoczęcia brutalnej rosyjskiej inwazji w naszym społeczeństwie wciąż widać entuzjastyczne objawy solidarności z Ukraińcami i hojną pomoc niesioną uchodźcom. Z czasem będzie o to coraz trudniej, gdyż zaczniemy odczuwać negatywne skutki gospodarcze wojny, tym bardziej jeśli destrukcyjne działania Kremla będą trwać przez kolejne tygodnie. Ale nawet gdyby konflikt zakończył się szybko, powrót do gospodarki sprzed ataku na Kijów będzie niemożliwy, choćby z uwagi na załamanie relacji politycznych i gospodarczych z Rosją. Koszty te musimy jednak ponieść, by zatrzymać próbę zupełnego wywrócenia europejskiego porządku.

Bez wątpienia przez najbliższe miesiące będziemy bombardowani rosyjską propagandą, wyolbrzymiającą płaconą przez nas cenę i namawiającą do szybkiego powrotu do zasady business as usual. Żeby być na nią odpornym, musimy umieć...