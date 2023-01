Pouczał sądy, niechętnie rozmawiał o problemach Kościoła. Nuncjusz Pennacchio odchodzi

Ambasador dostosowuje się do wytycznych swojego rządu i trudno go za to winić. Niemniej sposób, w jaki to robi, zależy od niego. A pod tym względem do odwołanego nuncjusza można mieć wiele zastrzeżeń.