Porządek w kuchni

Żeby znaleźć układ odniesienia dla tej liczby, zmusiłem swój sentymentalny mózg, aby wytworzył i nakazał palcom wklepać rozmaite permutacje fraz związanych z mechaniką i hydrauliką płodnego aspektu naszej cielesności. Otóż ten odważny skok w bagno przyniósł mi wyniki z rzadka przekraczające miliard odpowiedzi. Ta sama fraza po polsku występuje 21 milionów razy, czyli nie tylko rzadziej niż rozmaite plugastwa, ale nawet siedmiokrotnie rzadziej od „jak schudnąć” lub „dieta bez wysiłku”.

Tak, ład, porządek, harmonia i układ – to jest to, co najbardziej nas boli w swojej niedostępności. Przez kuchnię przewija się najwięcej materii organicznej poddawanej obróbce oraz procesom rozkładu. Te kwintale ziemniaków rocznie, zostawiające za sobą smugę obierek i zaschniętej skrobi, te hałdy chleba generujące zwały życiodajnych dla mrówek okruchów, te krople odpryśniętego tłuszczu, które...